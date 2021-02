Nach Verkehrsunfall: Wie geht es Fernando Alonso?

Formel 1

Lugano (dpa) - Nach dem Radunfall von Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso in der Schweiz soll es von seinem Rennstall Alpine Neuigkeiten zum Spanier geben. Der zweimalige Weltmeister soll zunächst weiter medizinisch untersucht werden.

Alpine, das frühere Renault-Team, hatte eine Stellungnahme zu Alonso abgegeben. Darin stand, dass der 39-Jährige beim Fahrradfahren in der Schweiz in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Alonso sei bei Bewusstsein und in guter Verfassung. Weitere Angaben wollte das Team zum aktuellen Zeitpunkt nicht machen.

Die italienische Zeitung «Gazzetta dello Sport» schrieb ohne Angabe von Quellen, dass Alonso von einem Auto angefahren worden sei, während er mit dem Fahrrad nahe Lugano im Süden der Schweiz trainierte. Der Weltmeister von 2005 und 2006 sei daraufhin sofort in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden.

Alonso will in dieser Saison sein Formel-1-Comeback nach zwei Jahren Auszeit geben. Er steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison, die am 28. März mit dem ersten Grand Prix in Bahrain beginnen soll. Bereits vom 12. bis zum 14. März sind ebenfalls in dem Wüstenstaat die offiziellen Testfahrten angesetzt.

Seit seinem vorläufigen Formel-1-Ausstieg Ende 2018 war Alonso dem Motorsport treu geblieben. So war er auf vier Rädern auf der Langstrecke in Le Mans und Indianapolis unterwegs. Zudem nahm er am Offroad-Abenteuer Rallye Dakar teil.

