Nach Terroralarm in Wien: Taylor Swift ist zurück auf Bühne

London (dpa) - US-Superstar Taylor Swift ist nach den Konzertabsagen in Wien wieder zurück auf der Bühne. Die 34-Jährige eröffnete am Abend ein Konzert im Londoner Wembley-Stadion, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Vergangene Woche waren drei Auftritte des Popstars in Wien abgesagt worden, weil Islamisten einen Terroranschlag geplant haben sollen. Der 19 Jahre alte Hauptverdächtige bestritt die Vorwürfe zuletzt. Auch zwei weitere Männer wurden festgenommen. Swift äußerte sich dazu in der Öffentlichkeit bisher nicht.

Auch Fans aus Deutschland angereist

In London wurde die Sängerin von ihren Fans gefeiert, die auch «Swifties» genannt werden. Im ausverkauften Wembley-Stadion, das rund 90.000 Menschen fasst, sind im August insgesamt fünf Konzerte geplant. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden PA zufolge erhöht.

Die Musikerin («I Can Do It With A Broken Heart», «Lavender Haze») hatte auf ihrer «Eras Tour» auch mehrere Konzerte in Deutschland gespielt. Auch nach London waren Fans aus Deutschland gekommen. Ihr vorerst letztes Konzert in Europa spielt Swift am Dienstag im Wembley-Stadion. Im Herbst sind Konzerte in Nordamerika geplant.