Nach Sturz: Sprinter Girmay kann Tour fortsetzen

Nimes (dpa) - Radprofi Biniam Girmay kann die 111. Tour de France nach seinem Sturz fortsetzen und seinen derzeit ersten Rang in der Sprintwertung weiter verteidigen. Der mit drei Etappensiegen im Grünen Trikot Führende in der Rangliste der besten Sprinter hat sich keine Brüche zugezogen, wie sein Team bekanntgab. Der Eritreer erlitt jedoch Prellungen an Schulter, Ellbogen und am Knie. Am Mittwoch werde der Teamkollege des Augsburgers Georg Zimmermann aber bereit für die nächste Etappe sein.

Der 24-Jährige war auf der 16. Etappe knapp 1,5 Kilometer vor dem Ziel gestürzt. Jasper Philipsen, Girmays größter Konkurrent in der Sprintwertung, holte in Nimes den Tagessieg und rückte so weiter in der Sprintwertung heran. Nach der letzten Chance auf einen Tagessieg für die Sprinter führt Girmay mit 32 Punkten vor dem Belgier. Bis zur letzten Etappe am Sonntag in Nizza gibt es noch vier Sprintwertungen auf den anspruchsvolleren Strecken.