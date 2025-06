Nach Spielplan-Show mit Rätseln: Bayern gegen BVB im Oktober

Frankfurt/Main (dpa) - Nach den ersten kleinen Appetithäppchen mit Rätselraten für die Fans servierte die Deutsche Fußball Liga dann doch noch das komplette Menü mit den Spielplänen für die 1. und 2. Bundesliga: Zum Klassiker zwischen dem Meister FC Bayern München und Borussia Dortmund kommt es am siebten Spieltag (17. bis 19. Oktober). Am neunten Spieltag (31. Oktober bis 2. November) spielen die Münchner gegen Vizemeister Leverkusen.

Wenige Stunden zuvor verkündete die DFL bereits, dass der FC Schalke 04 die kommende Saison der 2. Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC eröffnet. Die Partie steigt am 1. August um 20.30 Uhr.

Nur Eröffnungsspiele zeitlich terminiert

Schon am Donnerstag hatte die DFL mitgeteilt, dass die 63. Spielzeit der Bundesliga mit dem Duell zwischen den Bayern und RB Leipzig beginnt. Die Partie findet am 22. August um 20.30 Uhr statt. Beide Eröffnungsspiele werden vom Pay-TV-Sender Sky sowie im Free-TV von Sat.1 übertragen.

Die weiteren zeitgenauen Ansetzungen folgen erst später. In der Bundesliga sollen die Spieltage eins bis fünf in der Woche vom 7. bis 11. Juli konkreter terminiert werden. In der 2. Liga sollen zumindest die ersten beiden Spieltage schon in der kommenden Woche angesetzt werden.

Erinnerungen an Nominierungsfeuerwerk des DFB zur EM

Das Duell zwischen den Bayern und RB war die erste von acht Paarungen, welche schon vor Veröffentlichung der kompletten Spielpläne vorgestellt wurde.

Die Strategie der DFL erinnerte ein wenig an die Nominierungsorgie des Deutschen Fußball-Bunds vor der Heim-EM vor einem Jahr, als der Großteil des Kaders häppchenweise über Social-Media-Kanäle benannt wurde.

Aufsteiger dürfen sich ein Spiel aussuchen

Dabei durften die Aufsteiger der 1. und 2. Liga eine Begegnung aus dem Spielplan exklusiv verkünden. Während sich der Hamburger SV für das Auswärtsspiel bei den Bayern am dritten Spieltag entschied, suchte sich Mitaufsteiger 1. FC Köln das Karnevalswochenende (13. bis 15. Februar 2026) am 22. Spieltag heraus. Dann muss der FC beim VfB Stuttgart antreten.

DFB-Pokalfinalist und Drittliga-Meister Arminia Bielefeld entschied sich für das Gastspiel am 17. Zweitliga-Spieltag kurz vor Weihnachten bei der Hertha. Mitaufsteiger Dynamo Dresden pickte sich den vierten Spieltag Ende August heraus, wenn die Sachsen Schalke empfangen.

DFL lässt Fans rätseln

Zudem ließ die DFL die Fans am Donnerstag und Freitag jeweils einmal rätseln. Jede halbe Stunde gab es fünf Hinweise zu einer Paarung am Auftakt-Spieltag. Die Auflösungen hielten Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen in der Bundesliga sowie Hannover 96 gegen den 1. FC Kaiserslautern am ersten Wochenende der Zweitliga-Saison bereit.