Nach Messerangriff im November: Tatverdächtiger gefasst

Am 26. November wurde ein 37-jähriger Mann durch eine Stichwaffe schwer verletzt. Er wurde zuvor vom Täter angesprochen und dann plötzlich von diesem mit einer Stichwaffe im unteren Bauchbereich verletzt. Zu dem Zeitpunkt war der 37-Jährige mit einem Verwandten unterwegs. Er konnte sich vom Tatort entfernen und alarmierte die Polizei. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.





Eine eingerichtete Mordkommission der Polizei Essen übernahm die Ermittlungen und fahndete in der Öffentlichkeit nach dem Tatverdächtigen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen waren die beiden Männer zuvor nur kurz aufeinandergetroffen und kannten sich aus dem privaten Umfeld. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar.