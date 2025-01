Nach Marmoush-Abgang: Frankfurt siegt in der Europa League

Frankfurt/Main (dpa) - Unbeeindruckt vom endgültigen Abschied von Topstürmer Omar Marmoush und dem Wirbel um einen möglichen Nachfolger hat Eintracht Frankfurt in der Europa League einen großen Schritt Richtung Achtelfinale gemacht. Der Fußball-Bundesligist gewann am vorletzten Spieltag der Ligaphase zu Hause verdient gegen Ferencváros Budapest 2:0 (0:0) und rückte auf den zweiten Tabellenplatz vor. «Wir waren sehr dominant, wir haben gut gespielt», sagte Frankfurts Ex-Weltmeister Mario Götze bei RTL.

Die Treffer für die Eintracht erzielten Marmoush-Vertreter Can Uzun mit einem traumhaften Abschluss aus der Distanz (49. Minute) und Hugo Ekitiké (59.). Für den vorzeitigen Einzug in die Runde der besten 16 reichte der Sieg vor 55.500 Zuschauern allerdings nicht, da die Konkurrenz der Frankfurter nicht ausreichend patzte. Das direkte Weiterkommen ins Achtelfinale können die Hessen am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) bei der AS Rom aus eigener Kraft schaffen.

Ohne Marmoush - und noch ohne Nachfolger

Für die Eintracht war es das erste Spiel nach dem Abgang von Marmoush, dessen Wechsel zum englischen Meister Manchester City am Spieltag offiziell wurde. Angaben zur Ablösesumme machten die Vereine nicht, sie soll dem Vernehmen nach aber bei 75 Millionen Euro liegen.

«Omar ist nicht da», sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller schon einen Tag vor der Europa-League-Partie gegen Budapest. Und auch einen Nachfolger gibt es nicht - noch nicht. Medienberichten zufolge sollen sich die Hessen mit Olympique Marseille über einen Wechsel von Angreifer Elye Wahi geeinigt haben. Die Ablöse soll demnach um die 20 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro betragen.

Frankfurter Dominanz, aber noch keine Tore

Der Eintracht fehlte gegen Budapest nicht nur Marmoush, sondern auch Toppmöller. Der Coach war wegen einer Roten Karte gesperrt, musste mit einem Tribünenplatz vorliebnehmen und wurde von Co-Trainer Jan Fießer vertreten.

Tribünengast Toppmöller sah von Beginn an eine spielerisch dominante Frankfurter Mannschaft, die jedoch in der ersten Hälfte im Abschluss die nötige Präzision vermissen ließ. Die erste richtig gute Gelegenheit hatte Ekitiké, der den Ball tief in der gegnerischen Hälfte selbst eroberte, aber am Budapester Torwart Dénes Dibusz scheiterte (19.).

Die Gäste blieben offensiv blass - und mussten in der 33. Minute auch noch ihren angeschlagenen Keeper durch Ádám Varga ersetzen. An den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen änderte das nichts. Doch sowohl Rasmus Kristensen (36.) als auch Ansgar Knauff (37.) und Uzun (41.) fehlte die Genauigkeit im Abschluss.

Uzun mit Traumtor, Ekitiké erhöht

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel: Uzun traf mit einem unhaltbaren Distanzschuss zur Führung. «Ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das war auch ein gutes Tor», sagte der Teenager: «Ich freue mich einfach, dass ich dem Team helfen konnte.» Anschließend verpasste Ekitiké nach Hereingabe von Kristensen zunächst noch das 2:0 (56.), wenige Minuten später machte er es besser.

In der 69. Minute entschied der albanische Schiedsrichter Enea Jorgji nach einem angeblichen Handspiel von Budapests Ibrahim Cissé zunächst auf Elfmeter für die Eintracht. Nach Ansicht der Videobilder nahm der Unparteiische die Entscheidung aber zurück. Danach verwaltete die Eintracht gegen harmlose Gäste den Zwei-Tore-Vorsprung.