Nach Kraftakt: Alcaraz bezwingt Fritz bei ATP Finals

Veröffentlicht: Dienstag, 11.11.2025 23:34

Carlos Alcaraz gilt neben Jannik Sinner als Topfavorit auf die ATP-Krone beim Abschluss-Turnier. Doch im zweiten Gruppenspiel tut sich der Spanier gegen den starken Taylor Fritz schwer.

Turin (dpa) - Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat bei den ATP Finals die erste Niederlage im zweiten Gruppenmatch mit einem Kraftakt verhindert. Der 22-Jährige gewann in Turin gegen den Amerikaner Taylor Fritz mit 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 und musste zwischendurch einige heikle Situationen überstehen. Erst nach 2:48 Stunden machte Alcaraz den hart erkämpften Sieg perfekt.

Mit einer 2:0-Bilanz hat der sechsmalige Grand-Slam-Turniergewinner beste Chancen aufs Halbfinale des Prestigeturniers. Zum Gruppenabschluss trifft er auf den Italiener Lorenzo Musetti, der am Abend den Australier Alex de Minaur mit 7:5, 3:6, 7:5 besiegte. 

Er habe deutlich mehr kämpfen müssen und «den Ball nicht so gut gefühlt» wie beim Auftaktsieg gegen den de Minaur, sagte der sechsmalige Grand-Slam-Turniergewinner. Für ihn war es bereits der 50. Sieg im 73. Match gegen einen Top-Ten-Spieler. Nur die Tennis-Ikonen Jimmy Connors (69) und Boris Becker (71) benötigten seit 1973 für diesen Meilenstein weniger Partien. 

Für Alcaraz geht es beim Prestigeturnier der besten Spieler des Jahres in der Inalpi Arena auch darum, ob er oder sein italienischer Dauerrivale Jannik Sinner das Tennis-Jahr als Nummer 1 abschließt. Dafür reicht ein Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Musetti.

