Nach Klinsmann-Flucht: Hertha BSC gewinnt in Paderborn

Lange nicht mehr stand Hertha BSC so im Fokus der landesweiten Öffentlichkeit wie in den vergangenen Tagen. Nach dem Sieg in Paderborn hoffen sie nun auf ein Ende des Hypes. Um in Ruhe die Zukunft planen zu können.

© Friso Gentsch (dpa)