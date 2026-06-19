Nach der Schule: Mülheimer CBE sucht Freiwillige
Wer nach dem Schulabschluss noch nicht genau weiß, wohin die Reise gehen soll, kann beim Centrum für bürgerschaftliches Engagement (CBE) in Mülheim ein freiwilliges Jahr einlegen – und dabei echte Einblicke ins Berufsleben bekommen.
Veröffentlicht: Freitag, 19.06.2026 12:00
Das CBE sucht junge Menschen für den Bundesfreiwilligendienst in seiner Mülheimer Freiwilligenagentur. Wer mitmacht, unterstützt das Team bei der Verwaltung und ist mitten im Geschehen – bei Projekten rund um das Ehrenamt in der Stadt. Der Dienst dauert in der Regel zwölf Monate, wird pädagogisch begleitet und es gibt eine kleine Aufwandsentschädigung. Besonders geeignet ist das Angebot für alle, die auf ihren Studienplatz oder Ausbildungsstart warten oder einfach erstmal herausfinden wollen, was zu ihnen passt. Bewerbungen sind online möglich unter cbe-mh.de oder per Mail an michael.schuering@cbe-mh.de.