© Caritas Sozialdienste e.V. Mülheim
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Nach 14 Jahren: Erzieherin aus KiTa geht in Rente
In der Caritas KiTa Christ König in Winkhausen wurde eine langjährige Erzieherin verabschiedet. Birgit Görgens geht nach 14 Jahren in der Einrichtung in den wohlverdienten Ruhestand – mit einem Gottesdienst und einem kleinen Fest.
Veröffentlicht: Montag, 27.07.2026 12:00
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Vor ihrer Zeit in der KiTa war sie viele Jahre als Tagesmutter im Stadtteil Winkhausen aktiv und hat damit über Jahrzehnte unzählige Kinder beim Aufwachsen begleitet. Ganz aus der KiTa verabschiedet sie sich aber nicht: Als ehrenamtliche „Vorlese-Oma" bleibt sie der Einrichtung erhalten und liest den Kindern weiterhin Geschichten vor, heißt es von der KiTa.
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