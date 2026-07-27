Nach 14 Jahren: Erzieherin aus KiTa geht in Rente

Vor ihrer Zeit in der KiTa war sie viele Jahre als Tagesmutter im Stadtteil Winkhausen aktiv und hat damit über Jahrzehnte unzählige Kinder beim Aufwachsen begleitet. Ganz aus der KiTa verabschiedet sie sich aber nicht: Als ehrenamtliche „Vorlese-Oma" bleibt sie der Einrichtung erhalten und liest den Kindern weiterhin Geschichten vor, heißt es von der KiTa.