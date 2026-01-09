NABU ruft zur großen Vogelzählung auf

Eine Stunde lang sollen im Garten, auf dem Balkon oder im Park zählen, wie viele und welche Vögel zu sehen sind. Der NABU erhofft sich von der Aktion wichtige Erkenntnisse, wie sich die Populationen entwickelt haben. Außerdem interessiert die Naturschützer, ob sogenannte "Invasionsvögel" auftauchen. Seidenschwanz, Erlenzeisig oder Bergfink seien in den letzten Jahren häufiger beobachtet worden. Sie verlassen ihre ursprüngliche Heimat wegen Nahrungsengpässen und konkurrieren hier mit angestammten Arten um das knappe Angebot. Die „Stunde der Wintervögel“ gilt als die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands. Im vergangenen Jahr haben sich bundesweit rund 122.000 Menschen beteiligt. Hier gibt es alle Infos und später auch die Ergebnisse.