MWB macht 4,2 Millionen Euro Gewinn – und investiert weiter

Die MWB vermietet ihre Wohnungen mit einer durchschnittlichen Grundmiete von 6,58 Euro pro Quadratmeter – und liegt damit deutlich unter dem Mülheimer Mietspiegel-Durchschnitt von 7,09 Euro. Der Leerstand ist mit 1,71 Prozent gering, die Nachfrage nach MWB-Wohnungen hoch, so der Vorstand. Bereits 2027 soll eine Großmodernisierung starten – inklusive Aufstockung von Gebäuden und neuer Wohnungen. Details will die MWB zuerst mit den betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern besprechen, bevor sie an die Öffentlichkeit geht. Langfristig muss die Genossenschaft bis 2045 Hunderte Millionen Euro in die Dekarbonisierung ihrer Bestände investieren – also die Umstellung der Heizversorgung weg von Gas und Öl. Wer seine MWB-Anliegen künftig loswerden möchte: Die Genossenschaft setzt verstärkt auf digitale Kanäle wie App und Kundenportal, weil der telefonische Andrang für das Team nicht mehr zu stemmen ist.