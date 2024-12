Mutmaßlicher IS-Sympathisant in Augsburg festgenommen

Augsburg (dpa) - Die Polizei hat in Augsburg einen mutmaßlichen Sympathisanten der islamistischen Terrororganisation Islamischer Staat (IS) festgenommen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es zuvor Hinweise, dass der 37 Jahre alte Iraker mit dem IS in Kontakt stand. Inzwischen sitzt der Mann demnach in Abschiebehaft.

Zunächst keine Hinweise auf konkrete Anschlagspläne

Die «Welt» hatte zuvor berichtet, der Mann habe den Augsburger Christkindlesmarkt ausgespäht und dort Fotos gemacht. In dem Bericht war auch von einem möglichen Anschlagsplan die Rede.

Eine Bestätigung der Polizei dafür gab es zunächst nicht. Nach dpa-Informationen hatten die Sicherheitsbehörden zunächst auch keine Hinweise auf konkrete Anschlagspläne des Mannes.

Polizei bestätigt Festnahme

Die Polizei bestätigte zunächst nur die Festnahme des Mannes am Mittwoch. Zuvor hatte das Augsburger Amtsgericht einen Abschiebehaftbefehl erlassen.

Nach dpa-Informationen war der 37-Jährige im März 2023 nach Deutschland eingereist. Über seinen Asylantrag wurde demnach bislang noch nicht entschieden.