Musikmanager Dieter Weidenfeld ist tot

München (dpa) - Ein Leben für den Schlager: Der Musikmanager und Produzent Dieter Weidenfeld hat die Karrieren zahlreicher Künstler maßgeblich geprägt und gilt als der Entdecker von Howard Carpendale. Am Samstag ist er im Alter von 95 Jahren in München gestorben, wie seine Tochter Nathalie Weidenfeld der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Noch bis 2024 sei ihr Vater als Manager für den Sänger Matthias Reim beruflich tätig gewesen. Über Jahrzehnte hatte er unter anderem mit Howard Carpendale, Peter Kraus und Udo Jürgens zusammengearbeitet.

Der gebürtige Kölner Weidenfeld studierte Soziologie und begann seine Laufbahn Mitte der 1960er Jahre bei Radio Luxemburg, später ging er zur Plattenfirma EMI Electrola - wo er dem jungen und noch unbekannten Howard Carpendale zu seinem ersten Plattenvertrag verhalf - und eröffnete schließlich in München sein eigenes Büro.

Carpendales Dank an seinen Mentor

Howard Carpendale (79) dankte seinem langjährigen Manager und Mentor mit einem kleinen Nachruf auf Instagram: 30 Jahre lang seien sie beruflich ein Team gewesen. «Dieter war kein normaler Manager. Er war ein Coach, ein Stratege, ein Denker vor dem Herrn. Und er wusste genau, was es heißt, auf einer großen Bühne zu stehen. Ich habe sehr viel von ihm gelernt – über das Leben und über das Showbusiness», schreibt der Sänger und veröffentlicht dazu ein Schwarz-Weiß-Foto, das ihn mit seinem damaligen Manager zeigt.

Zu dem von Dieter Weidenfeld betreuten Künstlern zählten den Angaben nach auch der Schauspieler Klausjürgen Wussow («Die Schwarzwaldklinik») sowie die Sänger Rex Gildo, Alexandra und Abi Ofarim. Neben seiner Tätigkeit als Manager inszenierte Weidenfeld als Regisseur in den 1980er und 1990er Jahren Konzertshows, schrieb Liedtexte für Howard Carpendale und verfasste überdies mehrere Bücher.