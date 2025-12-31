Musikerin Elif macht Depressionen öffentlich

Berlin (dpa) - Die Sängerin Elif Demirezer hat öffentlich gemacht, dass sie an Depressionen leidet. «In den letzten Wochen bin ich durch ein Ereignis in eine tiefe Depression geraten», schreibt die 33-Jährige auf Instagram. «Ich habe früher selbst gedacht, dass Depressionen "einfach nur traurig sein" bedeuten. Aber sie sind so viel mehr als das.»

Die ehemalige «Popstars»-Teilnehmerin beschreibt, wie sie unter anderem Hoffnungs- und Appetitlosigkeit, Leere- aber auch Angstgefühle durchlebt habe. «Meine Lage war sehr kritisch», schreibt sie. «Mir geht es inzwischen ein kleines Stück besser – aber gerade dann darf man nicht denken, dass "jetzt alles wieder gut ist".»

In ihrer Story teilt die Musikerin Fotos von einem Meerbesuch, um im kalten Wasser ihr «Gedankenkarussell kurz zu stoppen», und ein Video, in dem sie weint. In den Kommentaren drücken viele der Sängerin ihr Mitgefühl aus. Demirezer wurde 2009 durch ihre Teilnahme an der Castingshow «Popstars» bekannt und veröffentlichte Songs wie «Unter meiner Haut» und «Zu Ende».