Musiala kann es auch aus der Ferne - Bayern buhlen weiter

Hamburg (dpa) - Nur zu gerne würden die Bayern ihren «Künstler, der es auch brachial kann» ganz lange behalten. «Das haben wir eh schon oft gesagt. Wir wollen natürlich gerne verlängern mit dem Jamal. Er soll lange beim FC Bayern München bleiben, eine prägende Figur, ein prägender Spieler sein und werden und bleiben. Das wäre das Schönste», sagte Sportdirektor Christoph Freund. Vor der Länderspielpause stellte der Österreicher zu den Vertragsgesprächen mit Musiala fest. «Da gibt es keinen neuen Stand.»Bayern-Urgestein Thomas Müller würde sich über einen Verbleib freuen. «Das ist ganz klar, dass er bei Bayern bleiben soll», sagte der 35-Jährige und fügte hinzu: «Das ist von allen, die es mit dem FC Bayern halten, der klare Plan.»

Musiala wollte zu dem Thema keine neue Wasserstandsmeldung abgeben. «Jetzt gerade gibt es darüber nicht viel zu sagen», meinte der 21-Jährige nach dem 1:0-Arbeitssieg beim FC St. Pauli am Samstag. Eine Verlängerung seines im Sommer 2026 auslaufenden Vertrages beim deutschen Fußball-Rekordmeister München ist somit weiter offen.

Musiala wird immer besser

Dafür findet sich der Nationalspieler auf dem Rasen immer besser zurecht. Ein Treffer beim 5:0 gegen den VfL Bochum, der Dreierpack beim 4:0 im DFB-Pokal in Mainz, der Siegtreffer in der Champions League gegen Lissabon und nun das «Fernschuss-Traumtor» in der Bundesliga auf St. Pauli.

«Ich wusste auch nicht, dass ich so einen Schuss habe», sagte Musiala und zeigte nach seinem spielentscheidenden Treffer in Hamburg auf die beiden Bayern-Co-Trainer Aaron Danks und René Marić. «Wir haben das im Training geübt, auch von weiteren Distanzen. Deswegen bin ich heute extra glücklich.»

Bundestrainer Nagelsmann darf sich freuen

«Im Vergleich zum letzten Jahr habe ich Schritte nach vorne gemacht. Letztes Jahr habe ich auch gute Spiele gemacht, da haben aber oft die Tore und Assists gefehlt. Ich fühle mich fitter und kann viele Spiele auf hohem Niveau abliefern», sagte Musiala beim TV-Sender Sky. Der junge Profi weckt damit natürlich die Begehrlichkeiten der Konkurrenz. Sein Marktwert wird momentan auf etwa 140 Millionen Euro geschätzt.



«Er ist fleißig, hat Qualität und die Umgebung, um gut spielen zu können. Er ist sehr wichtig für unser Spiel, weil er Dinge macht, die uns produktiv nach vorne kommen lassen und jede Abwehrreihe beschäftigen», sagte Thomas Müller. Den Wert seines jungen Kollegen bezifferte er so: «Auf einer Skala von eins bis zehn? Er spielt ja auf der zehn – ja also, da ist er nah dran.»

Einmischen in die Vertragsgespräche will sich Altmeister Müller aber nicht. «Ich habe keine guten Erfahrungen gemacht, irgendwelchen Druck auszuüben.» Müller ahnt: «Der Austausch ist sehr gut. Beide wissen, was Sache ist - und sie werden sich schon zurechtfinden, glaube ich.»