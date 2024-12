«Mufasa»-Rolle hat bei Wincent Weiss große Emotionen geweckt

Köln (dpa) - Seine Sprechrolle im «König der Löwen»-Ableger «Mufasa» hat bei Popsänger Wincent Weiss (31) große Emotionen hervorgerufen. «Ich habe sechsmal geheult, als ich mir den Film vorab angucken durfte», sagte Weiss der Deutschen Presse-Agentur. «Da kommen halt so viele Erinnerungen hoch. Die Musik geht am Anfang los und du denkst sofort an deine ganze Kindheit zurück.»

«Mufasa: Der König der Löwen», der am Donnerstag in den deutschen Kinos startet, erzählt die Vorgeschichte von Simbas Vater Mufasa und wie er zum König des geweihten Landes wurde. Weiss spricht in dem Animationsfilm den jugendlichen Löwen Taka, der später zum Bösewicht Scar wird.

Der 31-Jährige aus Schleswig-Holstein («Musik sein», «Feuerwerk») sagt, er sei in den vergangenen Jahren viel emotionaler geworden - auch bei Filmen. «Ich war kürzlich im Kino, um den Disney-Film "Vaiana 2" zu schauen, und habe auch zweimal geheult. Und da ist gar nichts Schlimmes oder Emotionales passiert. Da ging der Gesang los und der Papa hat die Tochter in den Arm genommen und dann geht’s bei mir schon los.»