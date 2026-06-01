Müllgebühren-Ranking: Mülheim rutscht weiter ab

Mülheim belegt darin Platz 54 von 100 – und damit das Mittelfeld. 2022 war noch Platz 41 drin, seitdem hat sich die Stadt deutlich verschlechtert. Zum Vergleich: Nachbarstädte wie Essen (Platz 6), Bottrop (Platz 12) und Duisburg (Platz 33) gehören zum günstigsten Drittel im Ranking. Grundlage ist ein Musterhaushalt mit vier Personen – berücksichtigt wurden Restmüll, Biomüll, Sperrmüll und Altpapier. Die günstigste Stadt im bundesweiten Vergleich ist Flensburg.