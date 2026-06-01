© Martin Möller /Funke Foto Services
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Müllgebühren-Ranking: Mülheim rutscht weiter ab
Im bundesweiten Vergleich der Müllgebühren schneidet Mülheim immer schlechter ab. Das zeigt ein aktuelles Ranking des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, das die Abfallgebühren der 100 größten deutschen Städte untersucht hat.
Veröffentlicht: Mittwoch, 24.06.2026 03:17
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Mülheim belegt darin Platz 54 von 100 – und damit das Mittelfeld. 2022 war noch Platz 41 drin, seitdem hat sich die Stadt deutlich verschlechtert. Zum Vergleich: Nachbarstädte wie Essen (Platz 6), Bottrop (Platz 12) und Duisburg (Platz 33) gehören zum günstigsten Drittel im Ranking. Grundlage ist ein Musterhaushalt mit vier Personen – berücksichtigt wurden Restmüll, Biomüll, Sperrmüll und Altpapier. Die günstigste Stadt im bundesweiten Vergleich ist Flensburg.
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