Müllabfuhr verschiebt sich auch an Ostermontag

© Martin Möller /Funke Foto Services
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Die Tonnen, die eigentlich morgen geleert werden würden, werden erst am Dienstag (07.04.) geleert und dementsprechend verschieben sich auch die anderen Abholtage. Alle Infos zu den geänderten Terminen der MEG findet ihr hier.
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Weitere Änderungen der MEG
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Auch der Abholservice der MEG läuft während der Osterfeiertage etwas anders. Einige Termine werden vorverlegt oder nachgeholt. Der Abholservice am Karfreitag entfällt ersatzlos. Außerdem bleibt der Wertstoffhof der MEG an allen gesetzlichen Feiertagen sowie am Ostersamstag (4.04.) geschlossen.
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