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Müllabfuhr der MEG verschiebt sich über Ostern
© Martin Möller /Funke Foto Services
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Müllabfuhr der MEG verschiebt sich über Ostern

Wegen der anstehenden Osterfeiertage kommt die Müllabfuhr einen Tag früher als normalerweise. Darauf weist die MEG hin.

Veröffentlicht: Freitag, 27.03.2026 08:58

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Bereits morgen (28.03.) werden die Tonnen abgeholt, die normalerweise erst am Montag dran wären. Die restlichen Abfuhrtage in der nächsten Woche verschieben sich dann auch jeweils einen Tag nach vorne, sodass am Karfreitag keine Müllabfuhr unterwegs ist. Nach Ostern kommt die Müllabfuhr dann einen Tag später als normal. Das bedeutet: Die Tonnen, die eigentlich am Ostermontag (6.04.) geleert würden, werden erst am Dienstag (07.04.) geleert und so weiter. Alle Infos zu den geänderten Terminen der MEG findet ihr hier.

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Weitere Änderungen der MEG

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Auch der Abholservice der MEG läuft während der Osterfeiertage etwas anders. Einige Termine werden vorverlegt oder nachgeholt. Der Abholservice am Karfreitag entfällt ersatzlos. Außerdem bleibt der Wertstoffhof der MEG an allen gesetzlichen Feiertagen sowie am Ostersamstag (4.04.) geschlossen.

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