Müllabfuhr der MEG verschiebt sich über Ostern

Bereits morgen (28.03.) werden die Tonnen abgeholt, die normalerweise erst am Montag dran wären. Die restlichen Abfuhrtage in der nächsten Woche verschieben sich dann auch jeweils einen Tag nach vorne, sodass am Karfreitag keine Müllabfuhr unterwegs ist. Nach Ostern kommt die Müllabfuhr dann einen Tag später als normal. Das bedeutet: Die Tonnen, die eigentlich am Ostermontag (6.04.) geleert würden, werden erst am Dienstag (07.04.) geleert und so weiter. Alle Infos zu den geänderten Terminen der MEG findet ihr hier.