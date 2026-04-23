Müllabfuhr ändert Termine wegen Feiertagen

Rund um den 1. Mai fährt die MEG früher - die Touren der Woche vom 27. April bis 1. Mai werden jeweils zwei Tage vorgezogen. An Christi Himmelfahrt (14.5.), Pfingsten (25.5.) und Fronleichnam (4.6.) fährt die MEG jeweils einen Tag später als üblich. Das bedeutet: Wer normalerweise donnerstags oder freitags dran ist, muss seine Tonne an diesen Feiertagen erst am nächsten Tag herausstellen. Der Wertstoffhof öffnet an jedem Samstag wie gewohnt, heißt es von der MEG. Hier gibt es die komplette Übersicht.