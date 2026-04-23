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Müllabfuhr ändert Termine wegen Feiertagen
© Martin Möller /Funke Foto Services
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Müllabfuhr ändert Termine wegen Feiertagen

Wegen mehrerer Feiertage in den nächsten Wochen verschiebt sich die Müllabfuhr in Mülheim. Bürger sollten ihre Tonnen an den geänderten Terminen herausstellen.

Veröffentlicht: Donnerstag, 23.04.2026 12:00

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Rund um den 1. Mai fährt die MEG früher - die Touren der Woche vom 27. April bis 1. Mai werden jeweils zwei Tage vorgezogen. An Christi Himmelfahrt (14.5.), Pfingsten (25.5.) und Fronleichnam (4.6.) fährt die MEG jeweils einen Tag später als üblich. Das bedeutet: Wer normalerweise donnerstags oder freitags dran ist, muss seine Tonne an diesen Feiertagen erst am nächsten Tag herausstellen. Der Wertstoffhof öffnet an jedem Samstag wie gewohnt, heißt es von der MEG. Hier gibt es die komplette Übersicht.

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