Mülheims neuer RadHügel ist eröffnet

Auf 3.500 Quadratmetern gibt es Wellen, Hügel, einen Pumptrack und Mountainbike-Elemente für alle Könnensstufen. Von kleinen Kindern mit dem Laufrad bis zu Jugendlichen auf dem Fahrrad ist die Anlage für alle gedacht. Der Eintritt ist kostenlos, Leihfahrräder und Helme stehen bereit. Schulen, Kitas und Vereine können die Anlage für Projekte nutzen. Das Land NRW übernahm rund die Hälfte der Baukosten. Wöchentliche Radtrainings mit Übungsleitungen sind in Planung, heißt es vom Mülheimer SportService.