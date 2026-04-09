Mülheims Einkaufszentren schlecht bewertet

Für das Ranking wurden Hunderttausende Google-Bewertungen ausgewertet. Der Hauptgrund für die schlechten Noten sind die umfangreichen Umbauarbeiten in beiden Häusern. Das RRZ wird für 180 Millionen Euro grundlegend saniert. Aus dem Forum in der Innenstadt wird das "Forum Medikum" mit einem Schwerpunkt auf Gesundheitsangebote. Zum Vergleich: Der Westfield Ruhrpark in Bochum landet auf Platz 2, das Centro in Oberhausen auf Platz 11. Der Limbecker Platz in Essen landet auf Platz 55.