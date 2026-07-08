Mülheims Bergbau-Geschichte: Neue Ausstellung im Stadtarchiv

Die Ausstellung trägt den Titel „Sylvester, Eisenstein und Hoffnungsstern" – benannt nach alten Zechen, deren Namen einst Hoffnung und Zuversicht ausdrückten. Denn Bergbau in Mülheim war mehr als nur Steinkohle: Unter Tage wurden auch Zink-, Blei- und Kupfererze abgebaut. Genau 60 Jahre nach der Schließung der letzten Mülheimer Zeche Rosenblumendelle erinnert das Stadtarchiv mit Fotos, Plänen und seltenen Exponaten an diese Ära und die Menschen dahinter. Die Eröffnung beginnt morgen um 18 Uhr mit einem Einführungsvortrag. Wer die Ausstellung lieber mit Führung erleben möchte: Termine gibt es am 10. Juli, 9. September und 7. Oktober – Anmeldung unter 0208/455-4260 oder stadtarchiv@muelheim-ruhr.de. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.