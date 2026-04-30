Mülheims Arbeitslosenzahl stagniert

7.274 Menschen waren in Mülheim im April arbeitslos gemeldet – fast genauso viele wie im März, aber 191 mehr als noch vor einem Jahr. Von der üblichen Frühjahrsbelebung, die den Arbeitsmarkt normalerweise ankurbelt, ist bislang nichts zu spüren, so die Arbeitsagentur. Immerhin: Die Unternehmen suchen wieder mehr Personal. 255 neue Stellen wurden im April gemeldet – rund ein Viertel mehr als im März. Besonders gefragt sind Arbeitskräfte im Baugewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Handel. Insgesamt liegen aktuell 1.418 offene Stellen bei der Arbeitsagentur vor. Sorgen bereitet weiterhin die Jugendarbeitslosigkeit: 502 junge Menschen unter 25 Jahren sind in Mülheim ohne Job – 119 mehr als vor einem Jahr.