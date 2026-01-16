Mülheimerin missbraucht mehrfach Notruf 112

Der Vorfall ereignete sich heute Morgen (16.1.) gegen 3:15 Uhr im Dortmunder Hauptbahnhof. Die junge Frau stand unter Drogeneinfluss und machte sich über die eingesetzten Rettungskräfte lustig, so die Bundespolizei. Ein Rettungswagen war umsonst angefahren. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Tierabwehrspray und stellten es sicher. Eine Mitnahme ins Krankenhaus lehnte die Frau ab. Die Bundespolizei ermittelt wegen Missbrauchs von Notrufen - das kann mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft werden.