Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Mülheimerin missbraucht mehrfach Notruf 112
© m.mphoto - stock.adobe.com
Teilen:

Mülheimerin missbraucht mehrfach Notruf 112

Eine 20-jährige Mülheimerin hat mehrfach grundlos den Notruf gewählt und damit Rettungskräfte alarmiert. Die Frau suchte offenbar nur Aufmerksamkeit und benötigte keine Hilfe.

Veröffentlicht: Freitag, 16.01.2026 09:47

Anzeige

Der Vorfall ereignete sich heute Morgen (16.1.) gegen 3:15 Uhr im Dortmunder Hauptbahnhof. Die junge Frau stand unter Drogeneinfluss und machte sich über die eingesetzten Rettungskräfte lustig, so die Bundespolizei. Ein Rettungswagen war umsonst angefahren. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Tierabwehrspray und stellten es sicher. Eine Mitnahme ins Krankenhaus lehnte die Frau ab. Die Bundespolizei ermittelt wegen Missbrauchs von Notrufen - das kann mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft werden.

Anzeige
Anzeige
Anzeige