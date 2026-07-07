Mülheimer Wirtschaftspreis 2026: Thema Firmenübergabe

Das Motto lautet „Erfolgreiche Unternehmensnachfolge – Zukunft sichern, Substanz bewahren". Ob die Übergabe innerhalb der Familie, an Mitarbeitende oder an externe Nachfolger erfolgte – entscheidend ist, dass das Unternehmen erfolgreich weitergeführt und zukunftsfähig gemacht wurde. Die Nachfolge sollte idealerweise nicht länger als zehn Jahre zurückliegen. Hintergrund: In den kommenden Jahren stehen viele mittelständische Betriebe vor genau dieser Herausforderung – gelingt der Übergang, bleiben Arbeitsplätze und Know-how erhalten und entstehen oft sogar neue Impulse, so die Stadt. Bewerben oder Unternehmen vorschlagen geht online unter muelheim-business.de. Im September wählt eine Jury fünf Finalistinnen und Finalisten aus – der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird am 13. November im WDL-Luftschiffhangar am Flughafen Essen/Mülheim verliehen.