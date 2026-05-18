Mülheimer Wald: Kranke Bäume sorgen für gesperrte Wege

Mehrere alte Buchen entlang der Reitwege parallel zur Tannenstraße und dem Broicher Waldweg sind von einer Baumkrankheit befallen und in den vergangenen Monaten rapide abgestorben. Einfach fällen geht aber nicht: Im betroffenen Waldbereich leben Schwarzspechte und Fledermäuse – beides geschützte Arten, die dort gerade brüten. Die Bäume dürfen deshalb erst nach der Brutzeit im Herbst gefällt werden, so die Stadt. Bis dahin bleibt der Bereich für Reitende gesperrt. Wer trotzdem auf dem Rücken des Pferdes durch den Wald möchte, wird vor Ort über eine alternative Route über die Tannenstraße und den Broicher Waldweg geleitet.