Mülheimer Theatertage: Kim de l'Horizon gewinnt doppelt

Das mit 15.000 Euro dotierte Stück wurde von den Bühnen Bern uraufgeführt und ist vom Märchen der kleinen Meerjungfrau inspiriert – es geht um Sehnsucht, Anpassungsdruck und die Macht derer, die Geschichten erzählen. Die Jury lobte das humorvolle, dichte Sprachspiel und einen Text, der lange nachhallt. Kim de l'Horizon – bekannt für den Debütroman „Blutbuch", der 2022 den Deutschen Buchpreis gewann – war in Mülheim erstmals nominiert. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Schauspielerin Shirin Ali mit dem Gordana-Kosanović-SchauspielerInnenpreis für ihre Leistung in dem Stück „DRUCK!" des Nationaltheaters Mannheim. Den KinderStückePreis 2026 hatte zuvor bereits Simone Saftig für „herzkopfüber" gewonnen. Alle drei Preisträgerinnen werden bei der Eröffnung der 52. Mülheimer Theatertage am 8. Mai 2027 geehrt.