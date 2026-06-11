Mülheimer Straßenfest: Runde zwei für „Schön hier!"

An den bekannten Hotspots rund um Rathausmarkt, Wallstraße und Siegfried-Reda-Platz gibt es wieder Wein, Live-Musik und elektronische Beat. Der „Markt der schönen Dinge" mit Vintage-Fundstücken ist wetterbedingt allerdings abgesagt. Der Absage angeschlossen hat sich laut Stadt zudem der „Wandelwinkel“ in der Bachstraße, der entgegen der ursprünglichen Ankündigung keine Führungen und Probeeinkäufe anbieten wird sowie die „Fliedners“ in der Wallstraße





Wer zwischendurch kurz durchatmen will: Bei La Fàbrica Pilates in der Teinerstraße 18 gibt es kostenlose 15-minütige Mini-Einheiten ohne Anmeldung – jeweils zur vollen und viertel Stunde ab 18 Uhr. Beim Einkaufen lohnt es sich: Wer in teilnehmenden Geschäften einkauft, bekommt 2-Euro-Wertmarken, die in Gastronomiebetrieben eingelöst werden können. Teile der Wallstraße werden für den Autoverkehr gesperrt, Sicherheitskräfte und ein Sanitätsteam sind vor Ort. Alle teilnehmenden Standorte sind an hellblauen „Schön hier!"-Fahnen zu erkennen. Nach dem Donnerstag geht die Reihe weiter: am 2. Juli, 6. August und 3. September – jeweils bis 22 Uhr.