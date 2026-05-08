Mülheimer Schüler gestalten Europa – Ausstellung läuft

Drei Mülheimer Schulen – das Gymnasium Heißen, die Realschule Broich und die Gustav-Heinemann-Gesamtschule – hatten die Woche gemeinsam gestaltet. Ausgezeichnet wurden unter anderem eine Projektgruppe vom Gymnasium Heißen mit dem Namen „Water matters" sowie Einzelschülerinnen von den anderen beiden Schulen. Beim abschließenden Europaquiz der sechsten Klassen setzte sich das Gymnasium Heißen durch und gewann den Europapokal. Wer mehr sehen möchte: In der Rathausspange ist noch bis zum 28. Mai die Wanderausstellung „Mein Europa von morgen" zu sehen – mit künstlerischen und literarischen Beiträgen der Schülerinnen und Schüler, ergänzt durch Audio-Statements per QR-Code abrufbar. Danach reist die Ausstellung weiter in Mülheims Partnerstädte.