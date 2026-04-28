Mülheimer Schokokuss gewinnt Gold

Die Auszeichnung wurde am 23. April in Weinheim von einer 30-köpfigen Fachjury vergeben. Über 250 Produkte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz traten gegeneinander an. Der Mülheimer Schokokuss hat eine besondere Form: Er erinnert an einen geschliffenen Diamanten. Hergestellt wird er vom Mülheimer Chocolatier Tobias Schulte in seinem Geschäft in Speldorf. Die Schokoküsse gibt es in drei Sorten - dunkel, milch und weiß - mit hochwertiger Schokolade und glutenfreier Waffel.