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Mülheimer RRZ: Eine Million Euro für neue Foodlounge
© Eurofund Group
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Mülheimer RRZ: Eine Million Euro für neue Foodlounge

Das Rhein-Ruhr Zentrum in Mülheim krempelt seine Fressmeile komplett um – und investiert dafür rund eine Million Euro. Die Arbeiten haben bereits begonnen und sollen bis September 2026 abgeschlossen sein.

Veröffentlicht: Dienstag, 02.06.2026 14:00

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Rund 2.000 Quadratmeter werden umgestaltet: neue Möbel, neuer Boden, neue Wände und jede Menge Pflanzen sollen dem Bereich einen natürlichen, skandinavisch angehauchten Look geben – mit 385 Sitzplätzen in verschiedenen Zonen, von ruhigen Rückzugsbereichen bis zu kommunikativen Tischen. Auch die Toiletten werden komplett erneuert. Wichtig für Besucherinnen und Besucher: Die Foodlounge bleibt während des Umbaus geöffnet – die Arbeiten laufen abschnittsweise, lärm- und staubintensive Arbeiten größtenteils außerhalb der Öffnungszeiten. Gleichzeitig sollen zwei bisher leerstehende Restaurantflächen neu belegt werden – geplant sind laut Eurofund eine Pizza- und Pasta-Kette sowie ein Burger-Anbieter. Auch auf der Nordseite sollen zwei weitere Standorte neu vermietet werden, um das Angebot besonders für die Abendstunden attraktiver zu machen – als Ergänzung zum bereits vorhandenen Entertainment-Angebot wie dem Cinemaxx.

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