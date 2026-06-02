Mülheimer RRZ: Eine Million Euro für neue Foodlounge

Rund 2.000 Quadratmeter werden umgestaltet: neue Möbel, neuer Boden, neue Wände und jede Menge Pflanzen sollen dem Bereich einen natürlichen, skandinavisch angehauchten Look geben – mit 385 Sitzplätzen in verschiedenen Zonen, von ruhigen Rückzugsbereichen bis zu kommunikativen Tischen. Auch die Toiletten werden komplett erneuert. Wichtig für Besucherinnen und Besucher: Die Foodlounge bleibt während des Umbaus geöffnet – die Arbeiten laufen abschnittsweise, lärm- und staubintensive Arbeiten größtenteils außerhalb der Öffnungszeiten. Gleichzeitig sollen zwei bisher leerstehende Restaurantflächen neu belegt werden – geplant sind laut Eurofund eine Pizza- und Pasta-Kette sowie ein Burger-Anbieter. Auch auf der Nordseite sollen zwei weitere Standorte neu vermietet werden, um das Angebot besonders für die Abendstunden attraktiver zu machen – als Ergänzung zum bereits vorhandenen Entertainment-Angebot wie dem Cinemaxx.