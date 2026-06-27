Mülheimer Rathausturm setzt gleich zwei Zeichen

Am Samstag (27.06.) sind Delegationen aus drei Partnerstädten zu Gast in Mülheim: Beykoz aus der Türkei, Tours aus Frankreich und Opole aus Polen nehmen an den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Stadthalle teil. Zu Ehren der Gäste hissen die Stadt neben der Deutschlandflagge die Flaggen aller drei Partnerländer am Rathausturm.





Am Sonntag (28.06.) weht dann die Regenbogenfahne – als sichtbares Zeichen zum Christopher Street Day. Mit der Beflaggung bekennt sich Mülheim zur Gleichberechtigung und Sichtbarkeit queerer Menschen und setzt ein klares Zeichen gegen Diskriminierung.