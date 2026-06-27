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Mülheimer Rathausturm setzt gleich zwei Zeichen
© RobertNyholm - stock.adobe.com
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Mülheimer Rathausturm setzt gleich zwei Zeichen

Am Mülheimer Rathausturm wehen an diesem Wochenende besondere Flaggen – aus zwei verschiedenen Anlässen. Samstag und Sonntag stehen jeweils für ein eigenes starkes Symbol.

Veröffentlicht: Samstag, 27.06.2026 06:00

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Am Samstag (27.06.) sind Delegationen aus drei Partnerstädten zu Gast in Mülheim: Beykoz aus der Türkei, Tours aus Frankreich und Opole aus Polen nehmen an den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Stadthalle teil. Zu Ehren der Gäste hissen die Stadt neben der Deutschlandflagge die Flaggen aller drei Partnerländer am Rathausturm.


Am Sonntag (28.06.) weht dann die Regenbogenfahne – als sichtbares Zeichen zum Christopher Street Day. Mit der Beflaggung bekennt sich Mülheim zur Gleichberechtigung und Sichtbarkeit queerer Menschen und setzt ein klares Zeichen gegen Diskriminierung.

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