Mülheimer Polizeistiftung hilft nach tödlichem Unfall

Die Fußgängerin wurde auf der Steeler Straße von einem rückwärtsfahrenden Auto erfasst und gegen eine Hauswand gedrückt. Sie starb an ihren Verletzungen. Die Stiftung erfuhr noch am selben Abend von dem Unfall und entschied sich für die schnelle Hilfe. Das Geld soll die finanziellen Folgen des Unglücks abmildern, heißt es von der Stiftung. Die Familie solle aufgezeigt bekommen, dass sie nicht allein ist. Die Polizei Essen ermittelt zur Unfallursache. Die Polizeistiftung David + Goliath unterstützt regelmäßig Opfer von Straftaten und Unfällen sowie deren Angehörige.