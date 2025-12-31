Anzeige
Mülheimer Polizeistiftung hilft nach tödlichem Unfall
© m.mphoto - stock.adobe.com
Eine 56-jährige Frau ist am 29. Dezember bei einem Verkehrsunfall in Essen gestorben. Die Mülheimer Polizeistiftung David + Goliath stellt der Familie 10.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung.

Veröffentlicht: Mittwoch, 31.12.2025 06:01

Die Fußgängerin wurde auf der Steeler Straße von einem rückwärtsfahrenden Auto erfasst und gegen eine Hauswand gedrückt. Sie starb an ihren Verletzungen. Die Stiftung erfuhr noch am selben Abend von dem Unfall und entschied sich für die schnelle Hilfe. Das Geld soll die finanziellen Folgen des Unglücks abmildern, heißt es von der Stiftung. Die Familie solle aufgezeigt bekommen, dass sie nicht allein ist. Die Polizei Essen ermittelt zur Unfallursache. Die Polizeistiftung David + Goliath unterstützt regelmäßig Opfer von Straftaten und Unfällen sowie deren Angehörige.

