"Mülheimer" Milliardäre in der Forbes-Liste

Die Strüngmann-Zwillinge stammen aus Mülheim und gründeten das Pharmaunternehmen Hexal. Bekannter wurden sie als frühe Investoren bei Biontech - dem Unternehmen, das den ersten Corona-Impfstoff entwickelte. Zusammen besitzen die Brüder laut aktueller Forbes-Liste rund zwölf Milliarden Dollar. Auch die Aldi-Erben Karl Albrecht junior und Theo Albrecht junior haben Mülheimer Wurzeln. Sie sollen zusammen fast 37 Milliarden Dollar besitzen. Der frühere Tengelmann-Chef Christian Haub lebte zeitweise in der Unternehmens-Zentrale in Mülheim, bevor das Unternehmen die Stadt 2020 verließ. Sein Vermögen beträgt laut Forbes 3,5 Milliarden Dollar.