Mülheimer Kult-Event: „Voll die Ruhr" startet

Der Klassiker darf natürlich nicht fehlen: Ab 15 Uhr starten 1.000 gelbe Quietscheenten ihr Rennen an der Florabrücke – die Siegerehrung folgt um 16 Uhr auf der Bühne der Schleuseninsel. Bereits ab 11 Uhr machen sich selbstgebaute Flöße vom Campingplatz „Dicken am Damm" auf die Ruhr. Wer lieber selbst aufs Wasser möchte, kann beim Schnupperpaddeln oder bei Bootsfahrten mitmachen. Auf den Wiesen im Luisental gibt es eine Jugend-Area mit Musik und DIY-Aktionen, dazu AirTrack, Volleyball, Kletterturm und Kampfsport. Feuerwehr und THW bringen ihre Einsatzfahrzeuge mit – zum Anfassen und Bestaunen. Auf dem kostenlosen Trödelmarkt gilt: Wer zuerst kommt, sichert sich einen Platz. Für den Hunger zwischendurch reicht das Angebot von Currywurst und Pommes bis hin zu sri-lankischen Spezialitäten.