Mülheimer KiTa nach Notfall-Renovierung wieder top in Schuss

Die zuständige Pfarrei reagierte schnell und beauftragte Fachfirmen, die die Arbeiten so koordinierten, dass die Kinder kaum etwas davon mitbekamen. Erneuert wurden die Elektrik, Deckenplatten und Wandfarben – außerdem bekamen die Heizkörper kindgerechte Verkleidungen. Das Ergebnis: hellere, modernere Räume, die sowohl Kindern als auch Eltern sofort aufgefallen sind, so die Einrichtung. Die dreigruppige KiTa wird von der Caritas-Sozialdienste betrieben und von der Pfarrei als Eigentümerin der Räumlichkeiten unterstützt.