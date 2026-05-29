Mülheimer KiTa nach Notfall-Renovierung wieder top in Schuss
In der KiTa St. Joseph an der Beckstadtstraße in Heißen war Ende Februar plötzlich dringender Renovierungsbedarf entstanden – doch der Betrieb lief fast ohne Unterbrechung weiter. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen und die Räume strahlen in neuem Glanz.
Veröffentlicht: Freitag, 29.05.2026 03:07
Die zuständige Pfarrei reagierte schnell und beauftragte Fachfirmen, die die Arbeiten so koordinierten, dass die Kinder kaum etwas davon mitbekamen. Erneuert wurden die Elektrik, Deckenplatten und Wandfarben – außerdem bekamen die Heizkörper kindgerechte Verkleidungen. Das Ergebnis: hellere, modernere Räume, die sowohl Kindern als auch Eltern sofort aufgefallen sind, so die Einrichtung. Die dreigruppige KiTa wird von der Caritas-Sozialdienste betrieben und von der Pfarrei als Eigentümerin der Räumlichkeiten unterstützt.