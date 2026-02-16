Mülheimer Karneval erreicht Höhepunkt

Wegen des Karnevalszuges in der Mülheimer Innenstadt gibt es am Rosenmontag einige Änderungen bei Bus- und Tram-Linien.

﻿Die Tram 104 endet aus Essen kommend an der Ersatz-(H) Friedrich-Ebert-Straße auf der Aktienstraße. Die Tram 112 endet aus Oberhausen kommend an der (H) Friedrich-Ebert-Straße. Die Linien U18, 102 und 901 sind nicht vom Rosenmontagszug betroffen.

Die Buslinie125 wird umgeleitet in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen den (H) Rosendahl und Heißener Straße; in Gegenrichtung wird zwischen den (H) Mülheim Hauptbahnhof und Rosendahl umgeleitet.

Die Buslinie 130 wird umgeleitet zwischen den (H) Trooststraße und der Ersatz-(H) Ev. Krankenhaus, auf der Friedrich Str. gegenüber der Hausnummer 36. In Fahrtrichtung Rhein-Ruhr-Zentrum wird sie umgeleitet zwischen der Ersatz-(H) Ev. Krankenhaus und der (H) Scharpenberg. Die Fahrt aus Oberhausen kommend endet an der (H) Mülheim Hauptbahnhof. In Fahrtrichtung Oberhausen wird sie umgeleitet zwischen den (H) Mülheim Hauptbahnhof und Heißener Straße.

Die Buslinie131 wird umgeleitet in Fahrtrichtung Boverstraße zwischen den (H) Rosendahl und Von-Bock-Straße; in Gegenrichtung wird umgeleitet zwischen den (H) Hauptbahnhof und Rosendahl.

Die Buslinie135 wird umgeleitet in Fahrtrichtung Nordhafen zwischen den (H) Kassenberg und Amtsgericht; in Gegenrichtung wird umgeleitet zwischen den (H) Hauptbahnhof und Schloß Broich.

Die Buslinie151 wird umgeleitet in Fahrtrichtung Kettwiger Markt zwischen den (H)Mülheim Hauptbahnhof und Menden Brücke; in Gegenrichtung wird umgeleitet zwischen den (H) Müller Menden und Von-Bock-Str.

Die Buslinie752 wird umgeleitet in Fahrtrichtung Mülheim zwischen den (H) Kassenberg und Mülheim Hauptbahnhof; in Fahrtrichtung Düsseldorf wird sie umgeleitet zwischen den (H) Mülheim Hauptbahnhof und Schloß Broich.