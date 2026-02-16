Mülheimer Karneval erreicht Höhepunkt
Heute (16.02.) läuft bei uns in Mülheim der Höhepunkt der Karnevalssession. Der Rosenmontagszug zieht durch die Innenstadt und es gelten besondere Regeln. Von 12 bis 20 Uhr sind Gläser und Glasflaschen entlang der Zugstrecke verboten.
Das Glasverbot gilt auch 100 Meter neben dem Zugweg und auf dem kompletten Rathausmarkt. Auch Kioske und Trinkhallen dürfen keine Getränke in Glasflaschen verkaufen. Grund: Scherben könnten Kinder und andere Besucher verletzen. Entlang der Zugstrecke werden Parkverbotszonen eingerichtet. Falsch geparkte Autos werden sofort abgeschleppt. Auf dem Rathausmarkt gibt es wieder eine familienfreundliche Zone ohne Alkohol und Zigaretten. Der Zug startet um 14 Uhr und führt durch die Innenstadt. Alle städtischen Dienststellen bleiben geschlossen, heißt es von der Stadt.
Umleitungen und Ersatzverkehre
Wegen des Karnevalszuges in der Mülheimer Innenstadt gibt es am Rosenmontag einige Änderungen bei Bus- und Tram-Linien.
Die Tram 104 endet aus Essen kommend an der Ersatz-(H) Friedrich-Ebert-Straße auf der Aktienstraße. Die Tram 112 endet aus Oberhausen kommend an der (H) Friedrich-Ebert-Straße. Die Linien U18, 102 und 901 sind nicht vom Rosenmontagszug betroffen.
Die Buslinie125 wird umgeleitet in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen den (H) Rosendahl und Heißener Straße; in Gegenrichtung wird zwischen den (H) Mülheim Hauptbahnhof und Rosendahl umgeleitet.
Die Buslinie 130 wird umgeleitet zwischen den (H) Trooststraße und der Ersatz-(H) Ev. Krankenhaus, auf der Friedrich Str. gegenüber der Hausnummer 36. In Fahrtrichtung Rhein-Ruhr-Zentrum wird sie umgeleitet zwischen der Ersatz-(H) Ev. Krankenhaus und der (H) Scharpenberg. Die Fahrt aus Oberhausen kommend endet an der (H) Mülheim Hauptbahnhof. In Fahrtrichtung Oberhausen wird sie umgeleitet zwischen den (H) Mülheim Hauptbahnhof und Heißener Straße.
Die Buslinie131 wird umgeleitet in Fahrtrichtung Boverstraße zwischen den (H) Rosendahl und Von-Bock-Straße; in Gegenrichtung wird umgeleitet zwischen den (H) Hauptbahnhof und Rosendahl.
Die Buslinie135 wird umgeleitet in Fahrtrichtung Nordhafen zwischen den (H) Kassenberg und Amtsgericht; in Gegenrichtung wird umgeleitet zwischen den (H) Hauptbahnhof und Schloß Broich.
Die Buslinie151 wird umgeleitet in Fahrtrichtung Kettwiger Markt zwischen den (H)Mülheim Hauptbahnhof und Menden Brücke; in Gegenrichtung wird umgeleitet zwischen den (H) Müller Menden und Von-Bock-Str.
Die Buslinie752 wird umgeleitet in Fahrtrichtung Mülheim zwischen den (H) Kassenberg und Mülheim Hauptbahnhof; in Fahrtrichtung Düsseldorf wird sie umgeleitet zwischen den (H) Mülheim Hauptbahnhof und Schloß Broich.
Haltestellen/Ersatzhaltestellen
104: Die (H) Friedrich-Ebert-Str. Steig 2 wird aufgehoben. Dafür wird der gleichnamige Steig auf der Aktienstr. zum Ausstieg der Fahrgäste genutzt. Die (H) Rathausmarkt, Stadtmitte und Ev. Krankenhaus werden in beiden Fahrtrichtungen ersatzlos aufgehoben.
112: Die (H) Friedrich-Ebert-Str. Steig 1 wird aufgehoben. Dafür wird die Ersatzhaltestelle auf der Aktienstr. als Abfahrtshaltestelle Richtung Oberhausen angefahren. Die (H) Rathausmarkt, Stadtmitte, Kaiserplatz, St. Marien-Hospital, Sportzentrum Südstr., Kuhlendahl, Oppspring, Tilsiter Str. und Mülheim Hauptfriedhof werden in beiden Fahrtrichtungen ersatzlos aufgehoben
125: Die (H) Schloß Broich Steig 4 wird in Fahrtrichtung Oberhausen aufgehoben. Dafür wird Steig 7 auf der Bergstr. angefahren. In Gegenrichtung wird die (H) Schloß Broich Steig 3 aufgehoben. Dafür wird Steig 8 auf der Bergstr. angefahren. Die (H) Mülheim Stadtmitte und Rathausmarkt werden ersatzlos aufgehoben. Die (H) Mülheim Hauptbahnhof Steig 5 in Richtung Oberhausen wird aufgehoben. Dafür wird Steig 6 angefahren. Die (H) Hbf Nordeingang Steig 1 in Fahrtrichtung Oberhausen wird aufgehoben. Dafür wird die (H) Dieter-aus-dem-Siepen-Platz angefahren. Die (H) Amtsgericht wird bei Bedarf angefahren.
130: Die (H) Mülheim Stadtmitte, Rathausmarkt, Nordeingang Steig 2 und Scharpenberg Steig 2 werden ersatzlos aufgehoben. Die (H) Ev. Krankenhaus Steig 4 wird ersatzlos aufgehoben. Die (H) Ev.Krankenhaus Steig 3 wird aufgehoben. Dafür wird die Ersatz-(H) auf der Friedrichstr. 38 gegenüberliegend angefahren. Die (H) Dieter-aus-dem-Siepen-Platz wird bei Bedarf angefahren. Die (H) Mülheim Hauptbahnhof Steig 5 wird aufgehoben. Dafür wird der gleichnamige Steig 6 angefahren. Die (H) Wilhelmstr. Steig 2 wird zusätzlich bei Bedarf angefahren.
131: Die (H) Schloß Broich Steig 4 wird aufgehoben. Dafür wird der gleichnamige Steig 7 auf der Bergstr. angefahren. Die (H) Schloß Broich Steig 3 wird aufgehoben. Dafür wird der gleichnamige Steig 8 auf der Bergstr. angefahren. Die (H) Mülheim Stadtmitte und Rathausmarkt werden ersatzlos aufgehoben. Die (H) Mülheim Hauptbahnhof 5 Steig wird aufgehoben. Dafür wird der gleichnamige Steig 6 angefahren. Die (H) Dieter-aus-dem-Siepen-Platz Steig 2 und Nordeingang Steig 2 werden bei Bedarf angefahren werden.
135: Die (H) Schloß Broich Steig 6 wird aufgehoben. Dafür wird der gleichnamige Steig 7 auf der Bergstr. angefahren. Die (H) Mülheim Stadtmitte und Rathausmarkt werden ersatzlos aufgehoben. Die (H) Mülheim Hauptbahnhof Steig 5 wird aufgehoben. Dafür wird der gleichnamige Steig 6 angefahren. Die (H) Nordeingang Steig 1 wird aufgehoben. Dafür wird die (H) Dieter-aus-dem-Siepen-Platz angefahren. Die (H) Nordeingang Steig 2 wird ersatzlos aufgehoben.
151: Die (H) Mülheim Hauptbahnhof Steig 5 wird aufgehoben. Dafür wird der gleichnamige Steig 6 angefahren. Die (H) Rathausmarkt, Mülheim Stadtmitte, Ev. Krankenhaus, Wilhelmstr. (MH), Dohne, Floraweg und Weißer Turm werden ersatzlos aufgehoben. Die (H) Mendener Brücke Steig 2 in Fahrtrichtung Rhein-Ruhr-Zentrum wird aufgehoben. Dafür wird Steig 4 auf der Unteren Saarlandstr. angefahren. Die (H) Dieter-aus-dem-Siepen-Platz Steig 2 und Nordeingang Steig 2 werden bei Bedarf angefahren. Die Ersatz-(H) Sportzentrum Südstr. wird in der Südstr. 27 und gegenüberliegend eingerichtet und in beiden Richtungen angefahren. Die (H) Kuhlendahl und Witthausstr. werden in beiden Richtungen zusätzlich angefahren.
752: Die (H) Schloß Broich Steig 6 wird aufgehoben. Dafür wird Steig 7 auf der Bergstr. angefahren. Die (H) Mülheim Stadtmitte und Rathausmarkt werden ersatzlos aufgehoben.Die (H) Mülheim Hauptbahnhof Steig 5 wird aufgehoben. Dafür wird der gleichnamige Steig 6 angefahren. Die (H) Amtsgericht wird bei Bedarf angefahren. Die (H) Nordeingang Steig 1 wird aufgehoben. Dafür wird die (H) Dieter-aus-dem-Siepen-Platz angefahren.