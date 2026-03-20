Mülheimer Imkerverein warnt vor Asiatischer Hornisse

Der Mülheimer Imkerverein warnt vor der Asiatischen Hornisse. Die Art bedroht heimische Insekten und damit unsere Artenvielfalt. Laut dem Verein frisst ein einziges Nest der Asiatischen Hornisse im Jahr rund elf Kilo Insekten. Außerdem machen sich die Tiere oft über reifes Obst her. Um die Ausbreitung zu stoppen, bittet der Imkerverein um eure Mithilfe. Nester hängen häufig in normalen Hausgärten oder Kleingartenanlagen. Wer eins entdeckt, kann sich über eine Info-Hotline an die Mülheimer Imker wenden. Im vergangenen Jahr haben sie auf diesem Weg bereits mehr als sechzig Nester im Stadtgebiet entfernt.