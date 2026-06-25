Mülheimer HRW lädt zum Abend der Studienberatung ein

Vor Gebäude 5 an der Duisburger Straße 100 stehen Expertinnen und Experten für persönliche Gespräche bereit – zu Bewerbung und Zulassung, Studienfinanzierung und der Frage, welcher Studiengang wirklich passt. Auch Eltern und Familien sind ausdrücklich willkommen. Campusführungen geben dabei einen echten Eindruck vom Studienalltag. Wer vorab Fragen hat, erreicht die Studienberatung unter studienberatung@hs-ruhrwest.de.