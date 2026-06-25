© Foto: Blossey / FUNKE Foto Services
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Mülheimer HRW lädt zum Abend der Studienberatung ein
Wer noch nicht sicher ist, ob und was er an der Hochschule Ruhr West studieren möchte, bekommt heute (25.06.) alle Antworten auf einmal. Von 17 bis 19 Uhr lädt die HRW zum Langen Abend der Studienberatung am Campus Mülheim ein.
Veröffentlicht: Donnerstag, 25.06.2026 03:37
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Vor Gebäude 5 an der Duisburger Straße 100 stehen Expertinnen und Experten für persönliche Gespräche bereit – zu Bewerbung und Zulassung, Studienfinanzierung und der Frage, welcher Studiengang wirklich passt. Auch Eltern und Familien sind ausdrücklich willkommen. Campusführungen geben dabei einen echten Eindruck vom Studienalltag. Wer vorab Fragen hat, erreicht die Studienberatung unter studienberatung@hs-ruhrwest.de.
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