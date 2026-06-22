Mülheimer Freibad bleibt zu

Das Naturbad in Styrum bleibt heute (22.6.) und morgen ebenfalls geschlossen. Die Wasserwerte seien zu schlecht. Das Naturbad kommt ohne Chlor aus - vor allem bei heißem Wetter brauchen die Becken immer wieder mal Pause. Das war auch schon in den letzten Jahren der Fall. Vom Naturbad heißt es, dass derzeit so viel Frischwasser wie möglich zugeführt wird. Die Hoffnung: Am Mittwoch kann wieder geöffnet werden.





Heute und morgen gibt es damit in Mülheim keine Möglichkeit, sich in einem Freibad abzukühlen.