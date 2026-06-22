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Mülheimer Freibad bleibt zu
© FUNKE Foto Services - Kerstin Bögeholz
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Mülheimer Freibad bleibt zu

Das Freibad Kämpgens Hof in Mülheim bleibt in diesem Jahr voraussichtlich geschlossen. Das hat uns der Betreiber auf Nachfrage mitgeteilt. Demnach gibt es im Bad technische Probleme.

Veröffentlicht: Montag, 22.06.2026 10:17

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Details wollte der Betreiber uns nicht nennen. Offenbar sind die technischen Probleme jedoch so gravierend, dass das Bad in der aktuell laufenden Badesaison nicht mehr öffnen kann. Das Bad Kämpgens Hof in Dümpten ist das kleinste Freibad in Mülheim. Es gibt ein 25-Meter-Becken sowie ein Kinder- und ein Babybecken.

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Auch Probleme im Naturbad

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Das Naturbad in Styrum bleibt heute (22.6.) und morgen ebenfalls geschlossen. Die Wasserwerte seien zu schlecht. Das Naturbad kommt ohne Chlor aus - vor allem bei heißem Wetter brauchen die Becken immer wieder mal Pause. Das war auch schon in den letzten Jahren der Fall. Vom Naturbad heißt es, dass derzeit so viel Frischwasser wie möglich zugeführt wird. Die Hoffnung: Am Mittwoch kann wieder geöffnet werden.


Heute und morgen gibt es damit in Mülheim keine Möglichkeit, sich in einem Freibad abzukühlen.

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