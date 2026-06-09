Mülheimer Flughafensiedlung: Windmühlenstraße gesperrt

Eine Umleitung ist als U16 ausgeschildert und führt über Zeppelinstraße und Brunshofstraße. Der Schleifhackenweg wird während der Bauzeit zur Sackgasse, die bislang geltende Einbahnstraßenregelung dort wird aufgehoben. Anwohnerinnen und Anwohner können ihre Grundstücke grundsätzlich nach Absprache mit den Bauarbeiterinnen und Bauarbeitern erreichen – mit einer Ausnahme: An den Asphaltarbeitstagen Mittwoch (10.06.) und Donnerstag (11.06.) ist zwischen 7 und 17 Uhr auch für Anlieger keine Zu- oder Abfahrt möglich. Parken ist während der gesamten Bauzeit nicht erlaubt, die Halteverbotsschilder sind zu beachten. Bei schlechtem Wetter kann es laut Stadt zu Verzögerungen kommen.