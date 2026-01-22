Mülheimer Firmen öffnen Türen für Schüler

Shuttle-Busse fahren auf zwei Routen durch die Stadt und bringen Jugendliche zu den teilnehmenden Firmen. Start und Ziel ist die Arbeitsagentur an der Kaiserstraße. Schüler können frei entscheiden, bei welchen Betrieben sie aussteigen möchten. Vor Ort zeigen Azubis und Ausbilder die Arbeitsplätze und beantworten Fragen. Auch Eltern dürfen mitkommen. Das Event richtet sich an Jugendliche auf Ausbildungsplatzsuche oder solche, die ein Praktikum suchen, so die Arbeitsagentur. Kostenlose Anmeldungen sind ab sofort möglich.