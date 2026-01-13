Mülheimer Finanzamt mit langer Bearbeitungsdauer

Im Durchschnitt brauchte das Amt für die Bearbeitung von Einkommensteuererklärungen 54 Tage. Landesweit liegt der Schnitt bei rund 50 Tagen. In NRW landet Mülheim damit im letzten Drittel der Tabelle. Bundesweit gesehen liegt unsere Stadt auf Platz 341 von fast 500. Die Analyse basiert auf mehr als einer Million anonymisierten Steuererklärungen, die über das Portal eingereicht wurden. Ausgewertet wurden die Bearbeitungszeiten von 482 Finanzämtern in ganz Deutschland, die jeweils mindestens 50 Steuererklärungen bearbeitet haben.