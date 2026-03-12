Mülheimer Feuerwehr unterstützte Evakuierung in Duisburg

Mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften unterstützte die Mülheimer Feuerwehr die Evakuierung in Duisburg. Insgesamt führten sie 28 Transporte durch. Nachdem die Anwohner aus dem Gefahrenbereich gebracht worden waren, erfolgte eine kontrollierte Sprengung der Weltkriegsbombe durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mülheim konnten ihren Einsatz gegen 01:45 Uhr beenden.