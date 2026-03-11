Mülheimer Feuerwehr unterstützt bei Brand in Oberhausen
++++Update (17.00 Uhr): Nach umfangreichen Löscharbeiten konnte das Feuer nach rund 24 Stunden
vollständig gelöscht werden. Um sicherzustellen, dass keine weiteren Brandstellen aufflammen, überwacht eine
Brandwache bis zum heutigen Abend die Einsatzstelle. Die Warnungen der Warn-App NINA wurden mittlerweile zurückgenommen.
Heute Nacht (10.-11.03.) ist die Feuerwehr Mülheim zu einem Brand in einer Lagerhalle an der Buschhausener Straße in Oberhausen ausgerückt. Auf Anforderung der Feuerwehr Oberhausen wurde ein Teleskoplader bereitgestellt und mit einem Spezialanhänger dorthin transportiert.
Veröffentlicht: Mittwoch, 11.03.2026 08:52
Vor Ort erhielt die Mülheimer Feuerwehr den Auftrag, unter Atemschutz brennendes Material aus der Halle zu fahren. So konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberhausen die Papier- und Kartonballen gezielt ablöschen und Glutnester freilegen. Die Mülheimer Kräfte wurden noch in der Nacht ausgetauscht und gegen 8 Uhr aus dem Einsatz entlassen.
Laut Feuerwehr Oberhausen gestalten sich die Löscharbeiten schwierig: In der Halle brennen gepresste Pappkartons und Papier, die auseinandergezogen und einzeln abgelöscht werden müssen. Das Feuer flammt immer wieder auf. Verletzte gibt es bis jetzt jedoch nicht.
Zu Beginn waren rund 75 Kräfte im Einsatz, im Verlauf reduzierten sich die Kräfte auf etwa 20. Wegen starker Rauchentwicklung wurde am Abend die Warn-App NINA ausgelöst. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Der Einsatz werde laut Feuerwehr noch Stunden andauern.