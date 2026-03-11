Mülheimer Feuerwehr unterstützt bei Brand in Oberhausen

++++Update (17.00 Uhr): Nach umfangreichen Löscharbeiten konnte das Feuer nach rund 24 Stunden

vollständig gelöscht werden. Um sicherzustellen, dass keine weiteren Brandstellen aufflammen, überwacht eine

Brandwache bis zum heutigen Abend die Einsatzstelle. Die Warnungen der Warn-App NINA wurden mittlerweile zurückgenommen.

Heute Nacht (10.-11.03.) ist die Feuerwehr Mülheim zu einem Brand in einer Lagerhalle an der Buschhausener Straße in Oberhausen ausgerückt. Auf Anforderung der Feuerwehr Oberhausen wurde ein Teleskoplader bereitgestellt und mit einem Spezialanhänger dorthin transportiert.