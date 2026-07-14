Mülheimer Bürgeramt: Mehr Behördengänge jetzt online möglich

Ab sofort können viele Verwaltungsangelegenheiten rund um die Uhr online erledigt werden – unabhängig von Öffnungszeiten, so die Stadt. Neu dabei sind unter anderem die digitale Wohnsitzanmeldung, die Statusabfrage für beantragten Personalausweis oder Reisepass sowie die Verlustmeldung von Ausweisdokumenten. Auch Führungszeugnisse und Kfz-Zulassungen können jetzt online beantragt werden. Besonders praktisch: Eine einfache Meldebescheinigung gibt es ab sofort kostenlos als digitalen Download – sofort und ohne Wartezeit. Wer eine offizielle Version mit Siegel und Unterschrift braucht, kann diese ebenfalls online bestellen und bekommt sie per Post nach Hause. Für einige Dienste wird die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises benötigt. Alle Angebote sind hier erreichbar.