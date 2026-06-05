Mülheimer Bildungsportal MH/0/25 komplett neu gestartet

Bislang richtete sich das Portal vor allem an Familien mit Kindern von der Geburt bis zur Jugend. Neu hinzugekommen ist jetzt die Rubrik „25+" – mit Angeboten für Erwachsene und Seniorinnen und Senioren. Damit deckt das Portal alle Lebensphasen ab.





Ein weiterer neuer Bereich bündelt Informationen zu Bildungseinrichtungen in Mülheim: von der Kindertagespflege über Schulen bis hin zur Volkshochschule – alles an einem Ort. Neu verknüpft ist das Portal außerdem mit der Integreat-App, einer mehrsprachigen Plattform für Neuzugewanderte, die so leichter Zugang zu lokalen Angeboten finden. Unter der Rubrik „Aktuelles" werden zudem Veranstaltungen und Workshops gebündelt, damit wir Mülheimer schnell sehen, was gerade läuft.





Die Überarbeitung wurde mit Mitteln aus einem EU-geförderten Bundesprogramm finanziert.