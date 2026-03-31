Mülheimer Arbeitsmarkt stagniert

Die Arbeitslosenquote ist im März bei rund 8 Prozent geblieben. Insgesamt waren fast 7.300 Menschen in Mülheim arbeitslos gemeldet, nur eine Person weniger als im Februar. Besorgniserregend ist die Entwicklung bei den jungen Arbeitslosen unter 25 Jahren, deren Zahl leicht zugenommen hat. Gleichzeitig konnten im März deutlich mehr Mülheimer eine neue Erwerbstätigkeit beginnen als im Vormonat.

Trotz der verhaltenen Entwicklung suchen Mülheimer Unternehmen weiterhin Personal. Im März wurden über 200 neue Stellen gemeldet und insgesamt stehen über 1.200 freie Arbeitsplätze zur Verfügung. Die meisten dieser Angebote befinden sich in Bereichen wie dem Baugewerbe, dem Gesundheits- und Sozialwesen, sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen sowie in der öffentlichen Verwaltung und im Handel.